Ein 79-Jähriger hat am Neujahrstag bei einem Sturz von einem Balkon eines Wohnhauses in Kufstein tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, stieg der Mann auf eine Standleiter, um an einem Kasten zu hantieren. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben.

Der 79-Jährige stürzte vom Balkon im zweiten Stock auf den Boden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen anderer Hausbewohner erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen. (APA)