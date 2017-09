78-Jähriger stürzte in Vorarlberg mit Traktor rund zehn Meter ab

Ein 78-jähriger Mann fuhr am Samstag um 11.57 Uhr mit einer Zugmaschine in Bartholomäberg auf dem Lindaweg (Gemeindestraße) in Richtung Dorfzentrum. Dabei geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache talseitig über den Fahrbahnrand.

Die Zugmaschine rutschte in der Folge zirka zehn Meter über einen Abhang und überschlug sich dabei. Der 78-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber „C8“ ins LKH Bludenz geflogen. Die Zugmaschine wurde erheblich beschädigt. Einsatzkräfte: Feuerwehr Bartholomäberg mit drei Fahrzeugen und 15 Mann, Rettung, Notarzt und Bundespolizei.