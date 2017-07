78-Jährige bei Streit mit Messer verletzt

Der 60-Jährige hatte seine Ex-Frau am Abend in deren Wohnung im Stadtteil Schallmoos aufgesucht. Als diese die Türe einen Spaltbreit öffnete, zwängte der Rumäne diese mit Gewalt auf und verschaffte sich so Zutritt in die Unterkunft. Dort kam es zum Streit. Dabei versuchte der Mann offenbar, mit einem Messer auf die 78-Jährige einzustechen, wie diese später angab. Schließlich fügte er ihr mit dem Messerschaft eine Verletzung oberhalb des rechten Auges zu, ehe er floh.

Die Rumänin rannte in das Stiegenhaus, wo sie auf Nachbarn traf, die zuvor bereits die Schreie gehört hatten. Die Nachbarn verständigten die Polizei. Während das Rote Kreuz die Pensionistin in das Landeskrankenhaus brachte, leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein, der mit dem Fahrrad davongefahren war. Eine Streife nahm den Mann etwa eine dreiviertel Stunde später in seiner Wohnung fest. Er wurde ins Polizeigefängnis gebracht. Wie sich der Rumäne zu den Vorwürfen äußerte, war am Dienstagvormittag noch nicht bekannt. Seine Einvernahme sei noch nicht abgeschlossen, sagte Polizei-Sprecherin Irene Stauffer.

(APA)