Dutzende Tote durch Sandstürme im Norden Indiens

Bei schweren Sandstürmen im Norden Indiens sind etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 65 Todesfälle im Bundesstaat Uttar Pradesh, 33 weitere im Nachbarstaat Rajasthan und zwei Todesopfer im Bundesstaat Punjab, teilten die Katastrophenschutzbehörden mit. Die Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h rissen Bäume um und Mauern nieder.

In der Stadt Bharatpur sowie in anderen Gebieten von Rajasthan fiel wegen mehr als tausend zerstörter Strommasten die Elektrizitätsversorgung aus. Nach Angaben der Behörden könnte es mehr als zwei Tage dauern, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

Am schwersten betroffen war der Bezirk Agra in Uttar Pradesh, wo sich auch der berühmte Palast Taj Mahal befindet. Allein dort wurden 43 Todesopfer gezählt. Das Taj Mahal wurde durch die Unwetter nicht beschädigt. Vergangenen Monat waren bei einem Sturm in der Gegend 15 Menschen getötet und zwei Ziertürme am Eingang des Taj Mahal zerstört worden.