76 Menschen bei Überflutungen in Indien ums Leben gekommen

Tausende Menschen mussten in Notunterkünfte flüchten - © APA (AFP)

Durch heftigen Monsunregen sind in den vergangenen Tagen in Indien mindestens 76 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Montag starben allein am Sonntag acht Menschen. Tausende Menschen mussten in Notunterkünfte flüchten.