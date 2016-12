75 Jahre nach Pearl Harbor: “Dürfen die Schrecken des Krieges niemals wiederholen”

Barack Obama und Shinzo Abe gedachten den Opfern des Angriffs auf Pearl Harbor vor 75 Jahren. - © AP

75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor haben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama am Dienstag (Ortszeit) der Opfer gedacht. Abe erklärte am Mahnmal für die mehr als 2.400 Opfer des Angriffs im US-Bundesstaat Hawaii sein “aufrichtiges und immerwährendes Beileid”.