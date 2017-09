75-Jähriger bei Bergtour in Tirol tödlich verunglückt

Der Mann ist während einer Bergtour verunglückt. - © APA

Ein 75-jähriger Tiroler ist am Donnerstag bei einer Bergtour in St. Anton am Arlberg tödlich verunglückt. Laut Polizei dürfte sich der Mann beim Abstieg vom Hohen Scheibler im Schneesturm in der Ostflanke verirrt und im steilen, felsdurchsetzten, vereisten Gelände nicht mehr weitergefunden haben. Er wurde tot in der Ostwand aufgefunden.