75-Jährige stürzte in Wien in Hafenbecken

Feuerwehrtaucher halfen der Frau aus dem Wasser - © APA (Webpic)

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt ins Becken des Ölhafens Lobau gestürzt und konnte nicht mehr ohne fremde Hilfe aus dem Wasser steigen. Passanten sahen die Seniorin, die sich an einer Ausstiegsleiter festhielt, und riefen die Einsatzkräfte, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf zur APA. Die Frau wurde unterkühlt geborgen und in ein Spital gebracht.