74-Jährige in Wien-Liesing bei Wohnungsbrand gestorben

Eine 74-jährige Frau ist in der Nacht auf den Christtag bzw. am Vormittag bei einem Wohnungsbrand in Wien-Liesing ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer kam es in der Wohnung im Wohnpark Alterlaa zu einem Kleinbrand im Wohnzimmer, der aber von selbst wieder ausgegangen sein dürfte. Die Todesursache war am Stefanitag noch unklar, wahrscheinlich war es eine Rauchgasvergiftung.

Eine Angehörige wurde am Christtag stutzig, weil sie die 74-Jährige nicht erreichte. Am Nachmittag fuhr sie dann zu der Wohnung und entdeckte die Tote. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf, die Kriminalisten gingen aber nicht von Fremdverschulden aus. Die 74-Jährige sollte obduziert werden.

Unterdessen konnten Feuerwehrleute eine 63-jährige Frau am Stephanitag in der Früh retten. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Nach Angaben der Wiener Berufsrettung brach das Feuer im Küchenbereich einer Wohnung in der Resselgasse aus. Die Einsatzkräfte rückten um 7.50 Uhr aus.

Die Feuerwehrleute – 27 Mann waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz – brachten die am Boden liegende Bewohnerin aus dem Gefahrenbereich und versorgten sie mit Sauerstoff. Die Wiener Berufsrettung übernahm das Brandopfer, versorgte es weiter und brachte es schließlich in ein Krankenhaus.

Außerdem bargen die Feuerwehrleute zwei leblose Katzen. Bei den Tieren versuchten die Einsatzkräfte ebenfalls eine Reanimation. Bei einer Katze scheiterte dies, die zweite wurde aber wiederbelebt und schließlich der Tierrettung übergeben. “Im Prinzip funktioniert bei Katzen die Reanimation genauso wie bei Menschen. Wir nehmen die kleinste Kindermaske und geben dem Tier Sauerstoff. Außerdem machen wir eine sanfte Druckmassage, wo wir das Herz der Katze vermuten”, erläuterte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA die Maßnahmen. Warum es in der Wohnung brannte, war am Vormittag noch unklar.