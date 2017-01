74. Golden-Globe-Gala begonnen

Nach einem heftigen Unwetter in Kalifornien fiebert Hollywood der Verleihung der Golden Globes entgegen. Michael Keaton, Justin Timberlake, Natalie Portman und Nicole Kidman waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 74. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Los Angeles flanierten – mittlerweile bei Sonnenschein.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Filmauszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) verliehen. Globe-Anwärterin Viola Davis strahlte in einem gelben Kleid, Amy Adams erschien in einer schwarzen, funkelnden Robe, die hochschwangere Natalie Portman wählte ein gelb-grünes Outfit. Eine Preisträgerin stand im Voraus schon fest: Meryl Streep (67, "Die Eiserne Lady") sollte den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Die nostalgische Musical-Romanze "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone geht mit sieben Nominierungen als Favorit in das Globe-Rennen. Der US-Komiker Jimmy Fallon gibt bei der Show in Beverly Hills erstmals als Golden-Globe-Moderator den Ton an. Mit ihrer gefeierten Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" mit Peter Simonischek könnte die deutsche Regisseurin Maren Ade den Globe als bester nicht-englischsprachiger Film, eine deutsch-österreichische Koproduktion, holen.