74. Filmfestspiele Venedig warten mit Starparade am Lido auf

Matt Damon ist auch der Protagonist der Science-Fiction-Satire “Downsizing” mit Christoph Waltz. Der Streifen mit dem österreichischen Hollywoodexport eröffnet die diesjährigen Filmfestspiele. Das sozialkritische Werk wird bei dem Festival am 30. August seine Weltpremiere feiern, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Rom mit.

US-Regisseur Darren Aronofsky stellt sein Werk “Mother!” mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen vor. Hollywood wird am Lido auch mit Paul Schraders “First Reformed” präsent sein. Darin spielen Ethan Hawke, Amanda Seyfrie und Ceric Kyles.

Der Mexikaner Guillermo Del Toro präsentiert “The Shape of Water”, während der bekannteste chinesische Künstler Al Weiwei mit der deutsch-amerikanischen Produktion “Human Flow” um den Goldenen Lösen duelliert. Frankreich stellt sich am Lido mit “La Villa” des Regisseurs Robert Guediguian vor und mit “Jusqu’a la garde” von Xavier Legrand. US-Schauspieler Steve Buscemi tritt in dem britischen Film “Lean on Pete” von Andre Haigh auf. Großbritannien ist in Venedig überdies mit Martins McDonaghs Film “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” präsent.

Helen Mirren und Donald Sutherland sind die Protagonisten von “The leisure seeker” des italienischen Regisseurs Paolo Virzi. Italien ist auch mit Sebastiano Risos “Una Famiglia” und mit “Ammore e Malavita” des Regieduos Manetti Bros vertreten. Charlotte Rampling spielt in Andrea Pallaoros Film “Hanna” mit, einer Koproduktion aus Belgien, Italien und Frankreich.

Die Iranerin Shirin Neshat, die heuer bei den Salzburger Festspielen die “Aida” inszenieren wird, zeigt ihren von der Wiener coop99 koproduzierten Film “Looking for Oum Kulthum” in der Sektion für unabhängiges Autorenkino. Die in New York lebende Fotografin, Film- und Videoregisseurin und bildende Künstlerin gesellt sich damit zur österreichischen Regisseurin Ruth Mader, deren Teilnahme an den “Giornate degli Autori” mit dem Sci-Fi-Film “Life Guidance” bereits zuvor bekannt wurde. Insgesamt wurden zwölf Produktionen in die renommierte Reihe eingeladen, die heuer zum zwölften Mal parallel zum Festival vom 31. August bis zum 10. September stattfindet.

Außerhalb des Wettbewerbs stellt der britische Regisseur Stephen Frears sein Werk “Victoria&Abdul” mit Judi Dench in der Hauptrolle vor. Der Japaner Kitano Takeshi zeigt seinen Film “Outrage Coda”. Das spanische Glamourpaar Javier Bardem und Penelope Cruz sind die Protagonisten von “Loving Pablo” des spanischen Regisseurs Fernando Leon de Aranoa. Im Rahmen des Festivals wird auch der zweite Teil der TV-Serie “Suburra” des italienischen Regisseurs Michele Placido vorgestellt.

Die Jury des Festivals wird von US-Schauspielerin Annette Bening geleitet. Die zwei Hollywoodlegenden Jane Fonda (79) und Robert Redford (80) erhalten in diesem Jahr den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die Auszeichnung wird den beiden Stars bei einer feierlichen Zeremonie am 1. September vor der Vorstellung des Netflix-Films “Our Souls at Night” des indischen Regisseurs Ritesh Batra verliehen, in dem beide Leinwandlegenden mitspielen. Der Film wurde von Redford und seiner Firma “Wildwood Enterprises” produziert.

