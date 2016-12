73-Jähriger leblos auf Fahrbahn liegend vorgefunden

Ein 73-jähriger Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, ist am Dienstagnachmittag in Elixhausen im Bundesland Salzburg leblos auf der Fahrbahn liegend vorgefunden worden. Das meldete die Polizei Salzburg in einer Mitteilung am Dienstagabend. Trotz Reanimierungsversuchen verstarb der Mann an einem Herzinfarkt.

Das verständigte Rote Kreuz sowie zwei Passanten, davon ein Arzt, hatten versucht, den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes zu reanimieren. Die Maßnahmen wurden fortgesetzt und die Person ins LKH Salzburg verbracht. Der Mann verstarb jedoch trotz mehr als einstündiger Reanimierungsversuche, an einem schweren Herzinfarkt. Gesucht wird laut Polizei noch eine Frau, die den Mann als erstes angetroffen, die Rettungskette in Gang gesetzt, sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernt hatte. Die Frau soll sich bei der Polizeiinspektion Bergheim bzw. jeder anderen Polizeidienststelle melden. (APA)