73-Jähriger lag eingewickelt tot in Mülltonne im Flachgau

59-jährige Bekannte des Opfers wurde festgenommen - © APA

Mordalarm im Salzburger Flachgau: Die Polizei hat am Dienstag in Mattsee die eingewickelte Leiche eines 73-Jährigen in einem Müllcontainer in dessen Garage gefunden. Eine 59-jährige Bekannte des Mannes, die in den vergangenen Tagen laut Zeugen wiederholt Gegenstände aus dem Haus getragen hatte, wurde in Oberösterreich festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.