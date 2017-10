72-jährige Mofafahrerin bei Unfall in OÖ tödlich verunglückt

Der verunglückten Pensionistin konnte nicht mehr geholfen werden - © APA (Webpic)

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist am Freitag im Bezirk Rohrbach eine 72-jährige Mofafahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Pensionistin auf der Böhmerwaldstraße von Haslach kommend in Richtung Berg bei Rohrbach unterwegs. In einer Linkskurve wurde sie von einem weißen Lastkraftwagen überholt. Nach dem Überholmanöver geriet die 72-Jährige jedoch auf die Gegenfahrbahn.