700. NHL-Scorerpunkt für Vanek mit sehenswertem Tor

Der Teamerfolg sei wichtiger als sein persönlicher Meilenstein, betonte Vanek. “Das ist ein großer Sieg, speziell hier in einem Auswärtsspiel”, erklärte der Österreicher, der erst Anfang September nach Vancouver gewechselt war. “Das ist ein Team, das sich im Neuaufbau befindet, das versucht, mit vielen neuen Gesichtern zu gewinnen, mit jüngeren Spielern. Also ist dieser Sieg gewaltig.”

Vancouver hält nach fünf Saisonspielen bei ebenso vielen Punkten. Vanek, mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, brachte es bisher auf zwei Tore und ein Assist. In Ottawa gab der Routinier vier Torschüsse ab – die meisten aller Canucks-Spieler. “Als ich über die blaue Linie gefahren bin, habe ich einen kleinen Fleck gesehen, von dem ich das Gefühl hatte, dass ich ihn schon einmal getroffen habe”, schilderte Vanek sein Tor im Schlussdrittel (56.).

Sein erster Saisontreffer gelang Michael Grabner. Seine New York Rangers mussten sich Titelverteidiger Pittsburgh Penguins zu Hause dennoch nach Verlängerung mit 4:5 beugen. Grabner hatte die New Yorker nach einem Doppelpass mit David Desharnais mit 4:3 in Führung gebracht (49.) Pittsburghs Superstars hatten aber etwas gegen den Rangers-Sieg. Sidney Crosby gelang in der Schlussminute der Ausgleich, in der Verlängerung traf Jewgeni Malkin.

Mit drei Zählern aus sieben Spielen sind die Rangers vorerst Tabellenschlusslicht der Eastern Conference. Grabner hält bei zwei Scorerpunkten, sein Kärntner Landsmann Michael Raffl hat in dieser Saison für die Philadelphia Flyers noch nicht angeschrieben. Mit einem 5:1 gegen die Florida Panthers gab es für Raffl und Co. aber den zweiten Sieg in Serie zu bejubeln. Die Flyers liegen im Osten damit vorerst auf Rang sechs.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag: Ottawa Senators – Vancouver Canucks (1 Tor Vanek) 0:3, New York Rangers (1 Tor Grabner) – Pittsburgh Penguins 4:5 n.V., Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – Florida Panthers 5:1, Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 0:2, New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 5:4 n.P., Nashville Predators – Colorado Avalanche 4:1, Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets 2:5, Dallas Stars – Arizona Coyotes 3:1, Edmonton Oilers – Carolina Hurricanes 3:5, Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres 5:4 n.V., San Jose Sharks – Montreal Canadiens 5:2

(APA)