700 Kilogramm Kokain in Jacht vor Australien aufgespürt

In einer Jacht an der Ostküste Australiens hat die Polizei 700 Kilogramm Kokain entdeckt. Drei Männer seien unter dem Verdacht des Drogenschmuggels festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Kokain im Marktwert von 245 Millionen Australischen Dollar (etwa 157 Millionen Euro) hatte sich im Rumpf des Schiffes befunden.

Der Import illegaler Drogen kann in Australien mit bis zu lebenslanger Haft geahndet werden. Unklar war zunächst, woher das Kokain stammte. Die Jacht sei über Tahiti nach Australien gesegelt und am Mittwoch in einem Vorort von Toronto im Staat New South Wales von der Polizei abgefangen worden.

Australische Behörden sprechen von einem “ernsthaften endemischen” Drogenkonsum im Land und einer “unersättlichen Nachfrage” illegaler Substanzen. In diesem Jahr hatten die Drogenfahnder ebenfalls auf einer Jacht vor der Küste von New South Wales 1,4 Tonnen Kokain entdeckt – der bisher größte Fund dieser Droge in Australiens Geschichte.