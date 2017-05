700 Kilo Schuppentier-Schuppen in Malaysia beschlagnahmt

Die ersten acht Jutesäcke mit 408 Kilo Schuppen wurden den Angaben zufolge am Dienstag vergangener Woche in einer Lagerhalle am Flughafen entdeckt. Sie sollen aus Ghana über Dubai nach Malaysia geschmuggelt worden sein. Zwei Tage später entdeckten die Zollbeamten zehn weitere Säcke mit 304 Kilo Schuppen. Sie waren vermutlich in einem Flugzeug aus der Demokratischen Republik Kongo versteckt, das unter anderem über Nairobi nach Kuala Lumpur flog.

Tierschützern zufolge ist das Schuppentier das am häufigsten illegal gehandelte Säugetier der Welt. Es lebt hauptsächlich in Südostasien, vier Arten sind aber auch in Afrika heimisch. Der Körper des nachtaktiven und insektenfressenden Tiers ist mit braunen Hornschuppen bedeckt, bei Gefahr rollt es sich zu einer Kugel zusammen. Wilderer können die scheuen Tiere dann einfach aufheben.

Das Schuppentier steht auf der Liste des Washingtoner Artenschutzübereinkommens Cites. Das Fleisch der Tiere gilt in China und anderen asiatischen Ländern jedoch als Delikatesse, Tierschützern zufolge hat der Schmuggel afrikanischer Schuppentieren nach Asien seit dem Jahr 2000 stark zugenommen. Die traditionelle chinesische Medizin schreibt den Schuppen zudem eine heilende Wirkung zu, obwohl sie wie menschliche Fingernägel ausschließlich aus Keratin bestehen.

(APA/ag.)