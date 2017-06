70 Jahre Fußballfest

„Am Samstag, dem 24. Juni, spielt ab 20 Uhr die Gruppe Barfuaß i da Söck“ und ab 22 Uhr unterhält die Band „Saitensprung“, umreißt Obman Michael Hartmann das Abendprogramm. Neben dem Festzelt gibt es auch eine Weinlaube sowie eine Bar. „Der Eintritt beträgt 10 Euro an der Abendkassa, im Vorverkauf 8 Euro“, so der Obmann. Karten können im Vorverkauf in der Bürgerservice-stelle bei Heinz Scheider, im Restaurant Vandanser Stuben sowie im Gasthof Stern erworben werden.Am Sonntag ist um 10 Uhr die Zeltmesse mit Pfarrer Hans Tinkhauser, die gleichzeitig die Patroziniumsfeier der Pfarre ist. Die Messe wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Anschließend spielt die Harmoniemusik Vandans zum Frühschoppen. Für Speis und Trank ist an beiden Tagen gesorgt. Der SCM Vandans freut sich auf viele Festgäste.