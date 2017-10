Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf - © APA (Webpic)

In Neunkirchen ist am Mittwochabend eine 70-Jährige erstochen aufgefunden worden. Die Frau lag in ihrer Wohnung, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet.