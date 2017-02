7. Österreichische Filmpreise werden in Wien verliehen

Nachwuchs-Schauspielerin Valerie Pachner - © APA (Archiv)

Österreichs Filmbranche kommt heute Abend im Wiener Rathaus zur 7. Verleihung der Österreichischen Filmpreise zusammen. Die Spitze des Nominiertenfeldes führt der Thriller “Thank You For Bombing” von Barbara Eder mit acht Nennungen an. In der Königssparte Bester Film sind überdies “Egon Schiele: Tod und Mädchen” und “Kater” im Rennen, die beide auf je fünf Nominierungen kommen.