7 Fakten zur Tuning World Bodensee

Noch bis zum 13. Mai können Besucher ab 10 Uhr auf der internationalen Messe Kult-Autos und Tuning-Wunder bestaunen.

204 Aussteller und 155 Clubstände präsentieren am Wochenende alles, was das Tuner-Herz begehrt.

Der weiße Audi R 8 von Simon Rohner präsentiert sich mit schwarz-roten Akzenten, ausgebauter Lufterzeugung und Carbon-laminiertem Lufttank. Zu Standards, wie den elektrisch verstellbaren Motorsportsitzen, gesellen sich weitere Carbondetails und ein schwarz gepulverter Dachträger mit vier auffälligen Scheinwerfern – Marke Eigenbau. Aus Schweden kommt Johan Eriksson mit seinem von Grund auf modifizierten Dodge Charger. Mit seinem sportlich-glamourösen Äußeren erinnert das Fahrzeug an einen roten Blitz. Mit einem lachsorangen VW Golf 6, der auf einen Golf 6 R umgebaut wurde, tritt Tobias Bobingeraus Ravensburg an. Flaps am Heckdiffusor, Gitteransätze in glänzendem Schwarz und ein modisches Interieur machen das Showcar zum Hingucker.

6. Nervenkitzel

Nervenkitzel, ein Kult-Mobil und ein Jubiläum Reifenhersteller Yokohama ist vor allem für seine Königsdisziplin, den Offroad Bereich bekannt, in Aktion zu sehen auf dem Offroad-Parcours mit steilen Rampen und Wippen in luftiger Höhe. Am Stand von Yokohama wartet der Honda S2000 aus dem Tuning Kultstreifen “The Fast And The Furious” mit entsprechender Bereifung. Die