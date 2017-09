7.100 Mountainbiker wurden 2016 im Spital behandelt

Mountainbiken ist ein Risikosport - © APA (dpa)

Im Jahr 2016 haben sich in Österreich rund 7.100 Mountainbiker so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Diese Bilanz legte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Freitag vor. Trotz guter Schutzausrüstung komme es zu schweren Verletzungen, hieß es in der Aussendung weiter.