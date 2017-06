68 Tote nach blutigem Anschlag in Pakistan

Weitere Verletzte erlagen ihren schweren Verletzungen - © APA (AFP)

Zwei Tage nach einem der schwersten Bombenanschläge in Pakistan in diesem Jahr ist die Zahl der Toten auf 68 gestiegen. Nach neuester Zählung seien am Freitag bei dem Angriff mit gleich zwei Bomben an einem belebten Markt in der Stadt Parachinar in Nordwestpakistan außerdem 229 Menschen verletzt worden, sagte ein Beamter der Stadtverwaltung, Mussarat Hussain, am Sonntag.