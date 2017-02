67. Berlinale eröffnet mit Künstlerbiografie “Django”

Die Gesellschaftssatire um einen entlassenen Musikkritiker auf Rachefeldzug feiert ebenso in den ersten Festivaltagen Weltpremiere wie Michael Glawoggers letzter, von Cutterin Monika Willi vollendeter Dokumentarfilm “Untitled” in der Sektion “Panorama Dokumente”. Knapp 400 Filme sind beim größten Publikumsfestival der Welt an elf Tagen zu sehen, wobei wie gewohnt sowohl auf Politik als auch auf Glamour gesetzt wird. Auf dem roten Teppich werden Stars wie Catherine Deneuve, Richard Gere, Penelope Cruz und Hugh Jackman erwartet. 3sat überträgt auch heuer die Eröffnungsgala ab 19.20 Uhr live aus dem Berlinale-Palast.

(APA)