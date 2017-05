66,06 Prozent wählten Macron zum Präsidenten

Der parteilose pro-europäische Kandidat Emmanuel Macron hat bei der Stichwahl für das französische Präsidentenamt am Sonntag 66,06 Prozent der Stimmen erhalten. Dies teilte das Innenministerium in Paris am Montag mit. Es seien 99,99 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt worden.

Die Rechtspopulistin und EU-Gegnerin Marine Le Pen von der Front National hat die Stichwahl verloren. Laut dem französischen Innenministerium lag die Wahlbeteiligung bei der französischen Präsidentenwahl bei knapp 75 Prozent. Vor zwei Wochen hatte sie bei 77,8 Prozent gelegen. Etwa 25,4 Prozent der 47 Millionen Wahlberechtigten blieben der Wahl ganz fern. Vier Millionen Franzosen entschieden sich in der zweiten Runde dafür, entweder einen leeren Wahlumschlag abzugeben ("weiße Stimme") oder ungültig zu stimmen. Demnach erreichte der Anteil von ungültigen oder leeren Stimmzetteln einen Rekordwert von 11,5 Prozent. (APA/ag.)