65 Menschen wegen Putschversuchs in der Türkei verurteilt

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei vor fast zwei Jahren sind am Mittwoch 65 Menschen - darunter ranghohe Soldaten - zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Die Schuldsprüche erfolgten unter anderem für den Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung aufzuheben. In 77 weiteren Fällen gab es in Istanbul Freisprüche, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Es handelte sich demnach um mehrere Verfahren. Ein Teil der Angeklagten war beschuldigt worden, in der Putschnacht die zweite Brücke über den Bosporus abgesperrt zu haben. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Seitdem gehen die Behörden gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger, aber auch gegen Oppositionelle vor.

Mehr als 50.000 Menschen sind wegen angeblicher Gülen-Verbindungen inhaftiert worden. In Istanbul und Ankara laufen zahlreiche Prozesse gegen angebliche Putschisten.