65-jährige Frau in Wien-Favoriten getötet

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, Dienstagfrüh in Wien-Favoriten seine Mutter getötet zu haben.

Der junge Mann rief gegen 6.30 Uhr seinen Vater an und sagte, er habe “etwas Schlimmes gemacht”. Der Vater des 25-Jährigen verständigte sofort die Polizei. Polizisten entdeckten die getötete 65-Jährige in der Wohnung in der Fernkorngasse. Das Motiv ist völlig unklar.