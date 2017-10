Die Frau war zu Mittag mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar auf dem markierten Rundwanderweg um das Zafernhorn (2.107 Meter) unterwegs, als sie an dritter Stelle gehend an einer per Fixseil gesicherten Steilstufe das Gleichgewicht verlor. Sie kam vom Weg ab und stürzte über das Steilgelände.

(APA)