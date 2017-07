63 Prozent orten Verbesserungsbedarf in Spitälern

Für die Mehrheit der Österreicher könnte alles ein bisschen besser sein - © APA

63 Prozent der Österreicher sehen Verbesserungsbedarf in den heimischen Spitälern. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS. In der selben bezeichneten 73 Prozent ihren Gesundheitszustand zumindest als gut. Befragt wurden im März und April 1.003 Personen ab 16 Jahren.