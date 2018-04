63-Jährige bei Familiendrama in Deutschland getötet

Bei einem Familiendrama im südhessischen Kelsterbach in Deutschland ist eine 63-Jährige getötet worden. Die 22 Jahre alte Tochter fand ihre Eltern am Dienstagabend verletzt im Keller eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 71-jährige Mann mit der 63-Jährigen in heftigen Streit geraten. Der Mann wurde festgenommen.

Es sei zu einer “beidseitigen körperlichen Auseinandersetzung” gekommen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand soll der 71-Jährige die Frau am Kopf getroffen haben. Sie wurde so schwer verletzt, dass auch ein Notarzt sie nicht mehr retten konnte.