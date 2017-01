62. Song Contest in Kiew mit dem Motto “Celebrate Diversity”

Als Logo haben die Veranstalter ein Zeichen gewählt, das an die traditionelle ukrainischen Perlenkette “Namysto” erinnern soll, die als Schutzamulett und Symbol für Schönheit und Gesundheit gilt. Das Finale des heurigen ESC wird am 13. Mai in Kiew über die Bühne gehen. Die Frage, ob Österreichs Vertreter Nathan Trent sich dafür im 1. oder 2. Halbfinale qualifizieren muss, wird am morgigen Dienstag geklärt, wenn in Kiew die Auslosung der Startplätze begangen wird.

(APA)