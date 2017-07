Ein tödlicher Mopedunfall hat sich Freitagnachmittag in Molln (oö. Bezirk Kirchdorf) ereignet. Ein 62-Jähriger war auf seinem Zweirad auf der Haunoldmühl-Landesstraße unterwegs. Eine 49-jährige Lenkerin übersah den Pensionisten an einer Kreuzung und stieß mit ihrem Auto mit dem Mofa zusammen. Der Notarzt kämpfte vergeblich um das Leben des Mannes. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Der Unfall passierte gegen 17.00 Uhr, hieß es in der Presseaussendung. Bis 18.30 Uhr versuchten das Rote Kreuz, der Notarzt und das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 14 den Schwerverletzten zu retten. Die Autolenkerin erlitt einen Schock. Die ortsansässigen Familien der 49-Jährigen sowie des verstorbenen Mopedlenkers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. (APA)