6:2! Hittisau deklassiert Viktoria Bregenz

Unser Team konnte sich von Beginn wegen eine optische Feldüberlegenheit erarbeiten und hatte das Geschehen gut im Griff. Die Gäste waren vor allem mit Reagieren statt agieren beschäftigt. Dies gelang ihnen in der ersten halben Stunde aber recht gut und so kamen wir in dieser Phase zu wenigen guten Tormöglichkeiten. In Minute 35 war es dann aber soweit. Nach einer schönen Flanke gingen wir per Kopf mit 1:0 in Führung. Nur wenige Sekunden später fiel der zweite Treffer, welcher die Gäste zusehends aus dem Konzept brachte. Mit dem dritten Tor knapp vor der Halbzeipause war auch schon die Vorentscheidung in diesem Match gefallen.

In Halbzeit zwei keimte bei den Gästen aus der Landeshauptstadt kurz nochmals Hoffnung auf, denn nach nur wenigen Sekunden fiel der Anschlusstreffer zum 3:1. Unser Team reagierte aber cool auf den Gegentreffer und spielte weiter sein Konzept durch. Mit dem vierten Tor in der 61. Minute war dann die Gegenwehr der Gäste entgültig gebrochen. Durch einen Doppelschlag in Minute 65 und 66 schraubte der KFZ Hagspiel FC Hittisau das Ergebnis auf 6:1. Der Gegentreffer (durch Elfmeter) in der 74. Minute war somit nur noch ein kleiner Schönheitsfehler.

Im Vorspiel feierte unser 1b-Team einen 8:1 Kantersieg gegen den FC Lustenau 1c und kann sich somit zumindest für eine Woche über die Tabellenführung freuen.

Vorschau Rätis Bludenz – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Nach dem sensationellen Saisonauftakt am letzten Wochenende müssen die beiden Teams des KFZ Hagspiel FC Hittisau am Samstag, dem 19.8.2017 auswärts antreten. Unsere erste Mannschaft trifft dabei um 15.30 Uhr in Bludenz auf die dortige Rätia. Die Gastgeber sind mit einem Remis bei der Spg. Großwalsertal in die Saison gestartet. Die „Martinovic-Jungs“ werden sicherlich alles in die Waagschale werfen müssen, um in der Alpenstadt bestehen zu können. Unsere 1b-Mannschaft trifft bereits um 14.30 Uhr auf das 1b-Team des SV Gaißau.