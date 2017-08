61 Prozent der Briten missbilligen Brexit-Vorgehen von May

Theresa May verliert immer mehr Rückhalt - © APA (AFP)

Die Unzufriedenheit der Briten mit der Vorgehensweise von Premierministerin Theresa May in Sachen Brexit steigt monatlich. Waren es im Juni nur 46 Prozent, die das Verhalten von May bei den Brexit-Austrittsverhandlungen missbilligten, erhöhte sich die Zahl in der Umfrage von ORB International im Vormonat auf 56 Prozent und erreicht in der jüngsten Meinungserhebung mit 61 Prozent einen Höchstwert.