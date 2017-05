600 Kilo Müll am ersten Badewochenende im Lochauer Schwarzbad

Der Gemeinde ist dieses Problem hinlänglich bekannt. „So viele Müllbehälter können wir gar nicht aufstellen, waren es doch am letzten Wochenende über 600 Kilo Müll, der hier in der herrlichen Erholungslandschaft am See einfach zurückgelassen wurde und von unseren Leuten im Wirtschaftshof entsorgt werden musste“, so Bürgermeister Michael Simma.

Schwarzbad wird zur öffentlichen Entsorgungsstelle

Im gratis zugänglichen Lochauer Schwarzbad feiern meist größere Gruppen ihr „Wochenende“. Man verbringt die Freizeit mit der Familie und der ganzen Verwandtschaft am See, mit gemeinsamem Essen, zubereitet an zahlreichen Grillfeuerstellen auch mitten in der Liegewiese, mit Getränken und mit lautstarker Musik. Da ergeben sich Unmengen an Konsumationsmüll wie Speisereste, Tetra-Packungen oder Glasflaschen. Manche entsorgen bei dieser Gelegenheit auch ihren Hausmüll.

Aufräumdienst auf Kosten der Allgemeinheit

Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes sind täglich am See unterwegs, um überall entsprechend aufzuräumen. Und an Badetagen ist dieser „Aufräumdienst“ auch Samstag und am Sonntag entlang des Bodenseeufers im Arbeitseinsatz, im Besonderen im angesprochenen Schwarzbad. Im Jahr 2016 wurden in der Zeit von Mai bis Oktober vom Wirtschaftshof der Gemeinde rund 17 Tonnen Müll in den Seeanlagen eingesammelt.

Bodenseeufer als abfallfreie Zone

Neben dem intensiven Aufräumdienst setzt die Gemeinde Lochau auch auf Bewusstseinsbildung. Nachdem die Hinweise auf die Lochauer Verordnung zum „Schutz des freien Bodenseeufers“ weitgehend ignoriert werden, versuchte man bereits mit einer groß angelegten Transparente-Kampagne die Freizeitgäste am Bodenseeufer verstärkt dazu anzuregen, ihren Müll wieder mitzunehmen, gemäß dem Slogan: „Bitte nimm deinen Müll wieder mit, damit wir alle die Lochauer Seeanlagen unbeschwert genießen können!“

Wachdienst und Polizei kontrollieren

Kontrollen durch Wachdienst und Polizei gilt es weiterhin vorzunehmen. Bei Zuwiderhandlungen muss mit Anzeigen gerechnet werden. Denn die umfassenden Aufräumungsarbeiten zahlen über die Abfallgrundgebühr schlussendlich alle Lochauer Bürger. Und das kann es doch auf die Dauer wirklich nicht sein!

Meldung im Bürgerforum Vorarlberg

http://buergerforum.vol.at/report/muell-im-schwarzbad/

Leider reichen die Müllbehälter nicht für den täglichen Andrang aus. Vielleicht wollen Bürgermeister und Gemeinde hier die Kapazitäten an den Bedarf anpassen?

ERSTER Kommentar

Zahlen leider alles die Bürger. ….noch mehr Container heißt noch mehr Müll. Meiner Meinung nach sollte am gesamten Uferbereich Eintritt verlangt werden. Dann wäre schon vieles behoben….