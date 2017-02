600 Flüchtlingskinder ehrenamtlich untersucht

Rund 600 Flüchtlingskinder wurden in Vorarlberg ehrenamtlich untersucht. - © Patrick Seeger/dpa

Die Behörden in Vorarlberg haben im vergangenen letzten Halbjahr rund 600 junge Flüchtlinge medizinisch untersucht. Die Untersuchungen seien notwendig, um die Kinder und Jugendlichen in das heimische Gesundheitswesen zu integrieren, so die Ärztekammer laut einem Bericht des “ORF Vorarlberg”.