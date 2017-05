60 Jahre Hells Angels MC Oakland: Die “Höllenengel” feierten in Paris

“Oakland and Sonny in Paris”: Unter diesem Motto trafen sich ca. 12.000 Hells Angels und Supporter am Wochenende in Paris um das 60-jährige Bestehen zu feiern. Unter den Gästen war auch Darsteller der Biker-Serie “Sons of Anarchy”, Hollywood-Star Mickey Rourke und viele andere Stars.

Sonny Barger ist eines Gründungsmitglieder und wird in der Hells Angels MC-Szene vergöttert. Er stellt auch sein neues Buch “60 Jahre Hells Angels” vor. Der Klub, der stark polarisiert gilt als der größte und mächtigste MC der Welt. Die “Bruderschaft” basiert auf den selbst auferlegten Werten Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt und Freiheit.

Barger lebt in Arizona

Sonny Barger hat vor dem Event in Paris auch angekündigt, dass es seine letzte Reise nach Europa sein wird. Dem 80-Jährigen wurde nach einer Krebsdiagnose der Kehlkopf entfernt, weshalb er jetzt auch in Arizona lebt und nur noch über ein Tracheostoma sprechen kann.

Hells Angels MC in Österreich

Der Hells Angels MC wurde 1948 in Kalifornien gegründet und ist zurzeit in mehr als 30 Ländern mit so genannten Chartern vertreten, auch in Österreich. Der Hells Angels MC Vorarlberg wurde 1975 gegründet und gehört damit zu den ältesten Chartern auf dem europäischen Festland.

