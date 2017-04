6:0 gegen Wolfsburg! FC Bayern zum 27. Mal deutscher Meister

Der FC Bayern München ist zum 27. Mal deutscher Fußballmeister. - © AP

Nach den Frusterlebnissen in Champions League und Pokal darf der FC Bayern München den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft bejubeln. In Wolfsburg sorgt die Ancelotti-Elf für klare Verhältnisse. Die Abstiegsentscheidung in Sachen Darmstadt ist indes erneut vertagt.