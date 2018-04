6 Luxus-Hotels, die Hollywood-Stars gehören

Nachtclubs und Restaurants kaufen war gestern, immer mehr Stars leisten sich lieber ein eigenes Hotel.

Oft wissen viele Hotelgäste gar nicht, dass sie gerade in einem dieser “Promi-Hotels” wohnen. Travelcircus hat für Sie die Top 6 der luxuriösesten und exotischsten Promi-Hotels ausfindig gemacht. Wir verraten Ihnen nicht nur, welcher Star hinter dem Hotel steckt, sondern auch, was eine Nacht im Doppelzimmer kostet.

1. Hugh Jackman: Gwinganna Health Retreat

Bild: Gwinganna Health Retreat ©Bild: Gwinganna Health Retreat

Dass Hugh Jackman ein Naturliebhaber ist, wussten wir auch nicht. Als er jedoch einige Wochen im Gwinganna Health Retreat an der australischen Gold Coast verbrachte, um für “Wolverine” in Form zu kommen, blieb er länger als geplant. Bei einer so atemberaubenden Kulisse auch kein Wunder! Ganze zwei Monate verbrachte Hugh Jackman hier und wurde schließlich Miteigentümer. Das Wellness-Resort bietet Spa-Behandlungen, Outdoor-Aktivitäten und Stresstherapie, umgeben von einer traumhaften Landschaft zum Entspannen und Erholen.

Webseite: https://www.gwinganna.com/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 398 €

2. Andy Murray: The Cromlix Hotel

Bild: The Cromlix Hotel ©Bild: The Cromlix Hotel

Etwa 60 Kilometer nördlich von Glasgow liegt das Cromlix Hotel. Eigentümer des viktorianischen Herrenhauses aus dem 19. Jahrhundert ist Andy Murray. Der Tennisspieler ist zwar kein “richtiger” Hollywood-Star, doch da er zweimal Olympiagold gewonnen hat und mehrere Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste war, hat er sich einen Platz in diesem Ranking verdient. Murray ließ das Anwesen aufwendig renovieren und in ein luxuriöses 5-Sterne Hotel umwandeln. Das Hotel bietet ganz exklusiv nur 15 Schlafzimmer, die mit antiken, schottischen Möbeln ausgestattet sind. Die Gäste des Cromlix Hotels erwartet zudem eine wunderschöne Landschaft inmitten eines 34 Hektar großen, abgeschiedenen Waldgeländes.

Webseite: https://cromlix.com/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 214 €

3. Leonardo DiCaprio: Blackadore Caye

Bild: Blackadore Caye ©Bild: Blackadore Caye

Bei einem Belize Urlaub vor etwa 10 Jahren entdeckte Leonardo DiCaprio Blackadore Caye. Er war so angetan von der 104 Hektar großen Insel, dass er sie kurzerhand für 1,75 Millionen Dollar kaufte. Zusammen mit einem Geschäftspartner möchte DiCaprio auf der Insel nun ein umweltfreundliches Hotel mit 68 Gästehäusern eröffnen. Ziel ist es, das “weltweit führende Beispiel für grüne Gastfreundschaft” zu werden. Die Eröffnung des Hotels ist noch in diesem Jahr geplant.

Webseite: http://www.restorativeislands.com/blackadore-caye/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 1.380 €

4. Robert Redford: Sundance Mountain Resort

Bild: Sundance Mountain Resort ©Bild: Sundance Mountain Resort

Der größte Promi-Besitz gehört dem Schauspieler, Regisseur und Sundance Film Festival Gründer Robert Redford. Das Sundance Mountain Resort ist ein eigener kleiner Bergort und liegt an den Hängen des Berges Timpanogo im US-Bundestaat Utah. Das Resort, welches übrigens schon 1969 von Redford gegründet wurde, bietet eine Fülle an Outdoor-Aktivitäten von River Rafting über Reiten und Fliegenfischen bis hin zum Skifahren. Ein Schmankerl für alle Wintersportler: In der Skisaison gibt es für jedes Zimmer kostenlose Skipässe.

Webseite: https://www.sundanceresort.com/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 177 €

5. Doris Day: The Cypress Inn

Bild: The Cypress In ©Bild: The Cypress In

Die Hollywood-Ikone Doris Day betreibt ein hübsches Boutique-Inn in der malerischen Stadt Carmel-By-The-Sea in Kalifornien. Das entzückende Anwesen verfügt über einen wunderschönen Garten im Innenhof und malerische, gemütliche Gästezimmer. Das Cypress Inn nennt sich selbst das tierfreundlichste Hotel der Stadt. Kein Wunder, Doris Day zählt als eine der bekanntesten Tierschützerinnen des Landes. Wer also mit seinem Hund in den Urlaub möchte, ist in diesem kleinen Hotel bestens aufgehoben.

Webseite: http://cypress-inn.com/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 226 €

6. Olivia Newton John: Gaia Retreat & Spa

Bild: Gaia Retreat & Spa ©Bild: Gaia Retreat & Spa

Etwas weniger bekannt: Die britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John eröffnete 2005 zusammen mit drei weiteren Geschäftspartnern das Gaia Retreat & Spa in New South Wales in Australien. Das Wellness-Resort liegt in wunderschöner Natur und bietet herrliche Rückzugsorte, erholsame Spa-Behandlungen und Aktivitäten wie Yoga, Bio-Kochkurse, Boxen, Meditation und vieles mehr.

Webseite: https://gaiaretreat.com.au/ Preis pro Übernachtung im Doppelzimmer: ab 300 €