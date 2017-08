6-Jähriger aus Kärnten starb bei Verkehrsunfall in Kroatien

Ein sechsjähriger Bub, der mit seiner Familie in Ferlach in Kärnten lebte, ist am Montag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall in Kroatien ums Leben gekommen. Verwandte des Buben wandten sich an den Fußballverein, bei dem er spielte, und dieser veröffentlichte die Nachricht. Ein Funktionär bestätigte der APA am Mittwoch auch entsprechende Medienberichte.

Lokale Medien in Kroatien, Slowenien und Bosnien, woher die Familie ursprünglich stammt, berichteten ebenfalls über den Unfall auf der Autobahn zwischen Zadar und Split. Demnach lenkte der 55-jährige Großvater des Buben, ein slowenischer Staatsbürger, das Auto. Der Mann dürfte wegen Müdigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, das Auto prallte gegen die Leitschiene. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die ebenfalls mitgefahrene Großmutter (54) wurde schwer verletzt, die 26-jährige Tante des Buben leicht. Der Sechsjährige starb im Krankenhaus. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken