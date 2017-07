6.800 Menschen seit Dienstag aus dem Mittelmeer gerettet

Minniti wird in Tripolis 13 Bürgermeister von Städten des südlichen Libyen treffen. Ziel sei, die Unterstützung der Bürgermeister im Kampf gegen die Schlepperei zu gewinnen, verlautete es aus dem Innenministerium in Rom. “97 Prozent aller Migranten, die in diesem Jahr Italien erreicht haben, sind von Libyen abgefahren. Die Stabilisierung Libyens ist der einzige Weg, um die Flüchtlingsströme zu stoppen”, so Minniti.

Der Innenminister will den libyschen Bürgermeistern den Abschluss von Freundschaftspakten mit italienischen Städten vorschlagen. Ziel sei, die Wirtschaft, sowie die Wiederbelebung administrativer und bürokratischer Aktivitäten zu fördern, die seit dem Bürgerkrieg in Libyen lahmliegen.

Die libyschen Bürgermeister pochen auf Unterstützung zur Bekämpfung des Menschenhandels, der zum wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region geworden ist. Ziel sei es, Wege der Kooperation und der Förderung der lokalen Wirtschaft zu finden. Diskutiert wird auch die Möglichkeit, Milizionäre in die libysche Grenzwache aufzunehmen. Diese soll vor allem zum Schutz der südlichen Grenze entstehen. Die Bürgermeister der südlibyschen Region Fezzan drängen auf finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser, Straßen und andere Infrastrukturen.

Der italienische Botschafter in Tripolis, Giuseppe Perrone, sprach von einer gespannten Beziehung zwischen Libyens Küstenwache und NGO-Schiffen. Die libysche Küstenwache behaupte, dass die NGO-Schiffe immer tiefer in libysche Gewässer drängen. Das erschwere die Einsätze der Küstenwache. “Wir drängen die libysche Küstenwache, aktiver zu werden. Es gibt Signale einer stärkeren Dynamik”, so Perssone im Interview mit der Tageszeitung “Quotidiano Nazionale” am Donnerstag.

(APA)