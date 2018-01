6.000 Euro für die OJAH- Projektreihe „MENSCH“

Gewinn des mit 6.000 Euro dotierten Bank Austria Sozialpreises groß gefeiert

Anschließend stellte Simone Grabher das Projekt „Gelebte Inklusion und Integration“ des Lustenauer Musikvereins Concordia vor, das den 2. Platz des Bank Austria-Sozialpreises gewonnen hatte. Der dritte Platz ging an das Begegnungscafe „Flüchtlinge und wir“ in Götzis, das von der Initiatorin Helga Hämmerle als Erfolgsrezept für Integration vorgestellt wurde. Das Siegerprojekt „MENSCH“ wurde von den Jugendlichen selbst präsentiert und bestand aus einem Live-Auftritt der Rapper des „MENSCH“-Tracks, der an die Menschheit und zum Nachdenken animieren soll, einem Video, einer Theateraufführung und einem Tanz der hauseigenen „Black K Crew“. Weiters umrahmten die Gesangstalente Sinem und Selin, die Rapper Alexander und Alee sowie die Concordia-Jugendmusik die Preisverteilung musikalisch.