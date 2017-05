59-Jähriger stürzte in Tirol mit Mähtraktor 15 Meter ab

Ein Notarzt versorgte den Verunglückten - © APA (Webpic)

Ein 59-jähriger Mann ist am Freitag in Aschau im Zillertal (Bez. Schwaz) bei landwirtschaftlichen Arbeiten mit seinem Mähtraktor rund 15 Meter abgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem Gemeindeweg zum Stillstand. Dabei wurde der 59-Jährige verletzt, er war jedoch in der Lage, die geschlossene Kabine des Fahrzeugs selbstständig zu verlassen, teilte die Polizei mit.