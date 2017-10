Der 59-Jährige wurde durch die Kollision auf das Auto geschleudert und dann mit dem Motorrad wieder zurück auf die Straße geworfen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker und dessen vier Mitfahrer wurden verletzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(APA)