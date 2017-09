73 Regierungssoldaten in Syrien bei IS-Angriff getötet

Die IS-Miliz veröffentlichte derweil eine angebliche Audiobotschaft ihres wiederholt totgesagten Anführers Abu Bakr al-Baghdadi.

Die ersten Angriffe hätten sich gegen Straßensperren in Al-Shola westlich von Deir ez-Zor gerichtet, erklärte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle, die ihre Angaben von einem Netzwerk von Informanten vor Ort bezieht. Für Medien sind sie meist kaum zu überprüfen. Anschließend attackierten die Jihadisten demnach weitere Straßensperren entlang der Landstraße zur Wüstenstadt Al-Sukhna.

Die syrischen Staatsmedien meldeten IS-Angriffe auf die Landstraße zwischen Deir ez-Zor und Palmyra, sprachen jedoch nicht von Toten auf Seiten der Regierungstruppen. Die Armee bemühe sich, die Straße zu sichern, hieß es. Die IS-Miliz erklärte, mehrere ihrer Kämpfer hätten bei den Angriffen dutzende Mitglieder der Regierungstruppen getötet.

Die Angriffe erfolgten am Tag der Veröffentlichung einer neuen Audiobotschaft durch das IS-Sprachrohr Al-Furqan, in der angeblich der IS-Anführer al-Baghdadi seine Anhänger zu “Geduld” und “Widerstand” gegen ihre Feinde aufruft. Es ist die erste angebliche Audiobotschaft von Al-Baghdadi seit November 2016, als er zur Verteidigung der irakischen Stadt Mosul aufrief.

Die US-Regierung kündigte an, die Echtheit der Aufnahme zu prüfen. Im Juli hatte die Beobachtungsstelle al-Baghdadi für tot erklärt, doch äußerte die US-Regierung Zweifel. Al-Baghdadi trat nach der Eroberung von Mossul im Juni 2014 nur ein einziges Mal öffentlich auf, doch wurden seitdem sporadisch angebliche Audiobotschaften von ihm verbreitet.

Die IS-Miliz steht in Syrien und im Irak extrem unter Druck. Ihre Hochburg Mosul im Irak hat sie bereits verloren, der Fall ihrer syrischen Hochburg Raqqa steht unmittelbar bevor. Am Freitag startete die irakische Armee auch eine Offensive auf die Stadt Hawiya, eine der letzten Bastionen der sunnitischen Extremistengruppe im Nordirak.

Nahe der Stadt Tal Afar westlich von Mosul entdeckte die irakische Armee am Freitag ein Massengrab mit den Leichen von rund 40 Jihadisten. Die Männer und Frauen seien vermutlich vor einigen Monaten bei einem Luftangriff auf Tal Afar getötet und in das Loch geworfen worden, teilten Vertreter der örtlichen Behörden und Sicherheitskräfte mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan bekräftigten unterdessen bei einem Treffen in Ankara ihre Entschlossenheit zur Durchsetzung eines regionalen Waffenstillstands in der nordsyrischen Provinz Idlib. Erdogan sagte am Donnerstagabend, beide wollten erreichen, dass die Deeskalationszone in Idlib “operationell” wird.

Die Türkei, Russland und der Iran vereinbarten in den vergangenen Monaten die Schaffung von vier Deeskalationszonen in Syrien, in denen eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelten soll. Ausgenommen von der Waffenruhe sind die IS-Miliz und das Jihadistenbündnis Hayat al-Tahrir al-Sham, das große Teile von Idlib kontrolliert.

(APA/ag.)