Nach mehreren Vernissage-Tagen wird die 57. Kunst-Biennale in Venedig am Samstag offiziell eröffnet. Bis zum 26. November können Kunstinteressierte aus aller Welt die von Christine Macel erarbeitete Hauptschau “Viva Arte Viva” und die nationalen Präsentationen besuchen. Erwartet werden in den Giardini und im Arsenale der Lagunenstadt etwa eine halbe Million Besucher.