57. Kunstbiennale Venedig öffnet mit Preisverleihung

Neben der von der Französin Christine Macel kuratierten Hauptausstellung mit dem Titel “Viva Arte Viva” präsentieren mehr als 80 nationale Pavillons die Beiträge ihrer Länder. Im österreichischen Pavillon, für dessen Bespielung Kommissärin Christa Steinle verantwortlich zeichnet, sind mit Werken von Erwin Wurm und Brigitte Kowanz zwei renommierte heimische Künstler zu sehen.

Bei der Hauptausstellung will die Kuratorin Macel vor allem jungen und bisher eher unbekannten Künstlern eine Chance geben. Zudem will sie die Künstler als Person in den Mittelpunkt rücken. Obwohl die Biennale kein politisches Thema hat, setzen sich viele Arbeiten mit aktuellen Problemen wie Migration auseinander.

(S E R V I C E – 57. Kunstbiennale Venedig. 13. Mai bis 26. November. )

(APA/dpa)