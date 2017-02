57. Kunstbiennale Venedig mit 120 Künstlern und 81 Pavillons

Biennale-Präsident Paolo Baratta - © APA (dpa)

Unter dem Motto “Viva Arte Viva” (Es lebe die Kunst, sie lebe) stellt die Biennale in Venedig dieses Jahr 120 internationale Künstler vor. 103 von ihnen sind erstmals in der Hauptausstellung vertreten, wie Präsident Paolo Baratta am Dienstag bei der Vorstellung des Programms in Berlin ankündigte. Die 57. Ausgabe der renommierten Kunstschau findet vom 13. Mai bis zum 26. November in Venedig statt.