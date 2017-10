57-jähriger Steirer in Bach ertrunken

Ein 57-jähriger Steirer ist am Samstagabend in Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) in einen Bach gestürzt und ertrunken. Laut Polizei war der Mann mit dem Auto auf der Friesacher Straße (B317) in Fahrtrichtung Dürnstein unterwegs. Aus vorerst unbekannten Gründen stellte er das Auto neben der Bundesstraße ab und stieg aus. Danach dürfte er in den daneben fließenden Olsabach gestürzt sein.

Ein Passant bemerkte Sonntagfrüh das leer stehende Auto neben der B317. Als er sich umschaute, entdeckte er den leblosen Körper des 57-Jährigen im Wasser. Er alarmierte die Einsatzkräfte, für den 57-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. (APA)