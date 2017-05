57. Biennale in Venedig: Licht und Raum von Kowanz und Wurm

“Viva Arte Viva” – soviel wie “Es lebe die Kunst, sie lebe” – nennt die französische Kuratorin Christine Macel die Hauptausstellung auf der Biennale, die am Samstag offiziell ihre Tore öffnet und in den Giardini sowie im Arsenale insgesamt 120 Künstler aus 51 Ländern versammelt. In neun “Trans-Pavillons” lässt sie Künstler miteinander sowie mit dem Betrachter in Dialog treten. Für ihre Entscheidung, der Biennale heuer scheinbar keinerlei inhaltliche Richtung vorzugeben, sondern die Kunst zu feiern, sah sich Christine Macel im Vorfeld auch mit Kritik konfrontiert.

Schon von Weitem sticht dem Besucher ein vertikal platzierter Lastwagen ins Auge, den Wurm vor dem Pavillon auf die Schnauze gestellt hat. “Stand quiet and look out over the Mediterranean Sea” nennt sich die monumentale Skulptur, die auf schmerzliche Weise den hoch aktuellen Gegenwartskommentar des Künstlers bereits vor Betreten des Pavillons vorwegnimmt.

Ein alltägliches Verkehrsmittel, für die Fortbewegung jedoch untauglich geworden, klaustrophobisch der Aufstieg über die Treppen im Inneren. Erinnerungen an die Flüchtlingskatastrophe auf einer österreichischen Autobahn werden wach gerufen, nur um ganz oben auf der Aussichtsplattform am Heck des Lastwagens scheinbar ad absurdum geführt zu werden: Platz für ein Selfie, einen imaginären Blick auf das Mittelmeer, das in den vergangenen Jahren jedoch nicht mehr nur für Urlaubserholung, sondern auch für den Tod abertausender Migranten steht.

Im Inneren des Pavillons hat Wurm die von Heimo Zobernig vor zwei Jahren eingezogene Ebene beibehalten, jedoch weiß ausgekleidet. “Just about Virtues and Vices in General” nennen sich die One-Minute-Sculptures, die Wurm für die Biennale geschaffen hat und die von den Besuchern zum Leben erweckt werden sollen. So etwa ein Koffer, auf den man sich kauern soll, um davonzudriften. Oder eine Lampe, unter der man den Kopf vom Licht wärmen lassen kann: “Roast yourself under the sun of Epicurus”.

Die Themen Mobilität, Migration und die Frage nach dem Eigenheim thematisiert Wurm wiederum in einem im Ausstellungsraum platzierten Wohnwagen, durch dessen Löcher der Besucher seine Beine oder sein Gesäß zu strecken hat. “Wohnraum wird perforiert”, heißt es dazu im Begleittext. Während die physiologischen Dimensionen von Raum hinterfragt werden, öffnet sich zugleich der unendliche Raum des Cyberspace: Diesen nimmt die Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz in ihrem an den Pavillon angebauten “Lichtpavillon” unter die Lupe: Direkt an den Ausstellungsraum hat der Architekt Hermann Eisenköck einen Raum angedockt, in dem Kowanz vier Arbeiten zeigt.

Bereits von außen durch den Pavillon hindurch schimmert die größte Arbeit: “www 12.03.1989 06.08.1991” (2017). Kowanz nimmt dabei Bezug auf das Datum der erstmaligen Vorstellung des “World Wide Web” im CERN, sowie jenen Tag, als die erste Website online ging, wie sie vor Ort im Gespräch mit der APA erläuterte. Ihre verschlungenen, mit Morse-Codes unterlegten Neonschleifen, die sich in den hinterlegten Spiegeln in die Unendlichkeit reflektieren, finden sich auch in den kleineren Arbeiten zu “Wikipedia 17.01.2001”, dem “iPhone 09.01.2007 und “Google 15.09.1997”. Zusammen bilden sie den Beitrag “Infinity and Beyond”.

m Begleittext schreibt Peter Weibel: “Das Licht ist die Botschaft des Universums und Brigitte Kowanz ist eine Botschafterin des Lichts.” Eröffnet wird der österreichische Pavillon am Freitag durch Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ).

Reichlich bekannt vorkommen wird dem österreichischen Besucher die Arbeit “Green Light” von Olafur Eliasson, die im Vorjahr bereits bei Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) im Augarten in Wien Flüchtlinge versammelt hat, die gemeinsam in mehreren Arbeitsschritten an selbst gebauten Lampen arbeiten, die auch hier in Venedig ab 250 Euro pro Stück erworben werden können. Der dänisch-isländische Künstler will sich mit dieser viel beachteten wie auch kritisierten Arbeit dem zivilgesellschaftlichen Engagement in der Flüchtlingsfrage widmen.

Die zentral gelegene Halle, in der Besucher live den Workshops beiwohnen können, in denen die teilnehmenden Migranten Teil des künstlerischen Objekts sind, teilt die Schau vage zwischen dem Pavillon der “Künstler und Bücher” und jenem der “Freuden und Ängste”.

Da in ersterem Teil nicht nur Künstler, sondern eben auch Bücher im Zentrum stehen, zeigt Macel hier auch etwa Tagebücher von Abdullah Al Saadi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die der Künstler in kleinen Metallboxen aufbewahrt und durch deren Zurschaustellung Einblicke in seine Arbeits- und Lebenswelt gibt. Bücher – und zwar bemalte und zu Skulpturen verdichtete – stammen auch vom rhodesisch-britischen Konzeptkünstler John Latham. Den “Freuden und Ängsten” widmet sich Philippe Parreno in einem weitgehend leeren Raum, der den Besucher in eine elektromagnetische Klangwolke eintauchen lässt, die vor allem an das innere Unbehagen andockt.

(APA)